رئيس الوزراء: وضع تصور دقيق لتحديث رؤية 2030 بناء على المستجدات المحلية والعالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعمل حاليًّا على وضع تصور دقيق لرؤية للدولة حتى 2030 بما يتضمن تحديثًا لها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ينتهي بحلول نهاية عام 2026، وبالتالي فإن التحركات التي تتخذها الدولة حاليًّا تقوم على رؤية 2030.

وأوضح أن العمل يتم بناء على أسس هذه الرؤية التي وضعت من فترة طويلة، في حين حدثت الكثير من المستجدات على مستوى العالم وكذلك في مصر.

ونوه بأن الحكومة تعمل حاليًّا على تحديث هذه الرؤية، لكن في إطار المستهدفات الأساسية التي وضعت لها منذ البداية.

وأوضح أن هذه الرؤية المتكاملة ستُعلن قبل نهاية العام الجاري، وستكون مخصصة للسنوات الخمس المقبلة، بحيث توضح شكل اقتصاد الدولة والمستهدفات والمعطيات التي يتم التحرك من خلالها.

أفاد بأن الرؤية ستوضح حجم الاستثمارات الموجودة سواء أجنبية أو محلية، وشكل الدين بالكامل، مؤكدا أن الرؤية ستكون تفصيلية لـ5 سنوات مقبلة.