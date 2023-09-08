هاني العتال يعلن ترشحه على منصب النائب في انتخابات الزمالك

أعلن هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق ترشحه على نفس المقعد في انتخابات النادي والمزمع إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل.

ونشر “العتال” بيان إعلامي للكشف عن حقيقة ترشحه لإنتخابات الزمالك المقبلة والذي جاء على النحو التالي:

فى ظل العلاقة الأبدية التى تربطني بالزمالك، أكبر قلاع الرياضة المصرية، والثقة المتبادلة مع أعضاء الجمعية العمومية، أعلن الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة،كواجب وتكليف من الأعضاء بعد مطالبتى بالترشح، وهو أمر لا يمكن رفضه، فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه نادينا العظيم على كافة الأصعدة الاجتماعية والرياضية والإنشائية ورغبة أعضاء النادى في بناء زمالك جديد يجمع ولا يفرق ويستعيد مكانته التاريخية فى مهمة شاقة وصعبة تحتاج إلى رجال "زمالكوية "يملكونالقدرة على كسر أسوار المستحيل بالعمل الجاد .

الأزمات التى يعيشها النادى تحتاج إلى عقول مستنيرة قادرة على البحث عن حلول غير تقليدية وتعظيم موارد النادى، وذلك لن يتحقق إلا بالكفاح" والتحدى .

لقد حان الوقت لانطلاق قطار الزمالك لمحطات البطولات والاستقرار والإنجازات، ولابد من السير بـ"أقصى سرعة" بوقود "العمل"، لتحقيق طموحات أعضاء وجماهيرالزمالك، وسأتقدم في الأيام القليلة المقبلة بكشف حساب عما قدمته لنادى الزمالك وما أتمنى تحقيقه فى البرنامج الانتخابي .. دام الزمالك قلعة رياضية شامخة.. شمسها لا تغرب.. ودامت محبتنا له.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.