تركيا: تحييد قيادي من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد قيادي في تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) "الإرهابي" في شمال العراق.

وأفادت الوزارة في بيان إن جنودها حيدوا القيادي في حزب العمال الكردستاني خلال عملية جرت في يوليو الماضي بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي 17 أبريل عام 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​" ضد معاقل "بي كيه كيه " الإرهابي بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتشن تركيا هجمات ضد "بي كيه كيه " داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب .

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.