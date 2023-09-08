14 ألف منتفعة في المرحلة الأولى لحملة تنظيم الأسرة بقنا

نظّمت مديرية الشئون الصحية في محافظة قنا، حملة تنظيم الأسرة في عدد من مراكز المحافظة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المرحلة الأولى من الحملة استفاد منها 14596 سيدة في مراكز (نقادة، قفط، دشنا، نجع حمادي، وفرشوط)، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 6 سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن إجمالي المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، بلغ 9135 سيدة، بينهن 1282 جدد، 7853 مترددة.

وأضاف «بدران»، أنه تم صرف 852 من حبوب تنظيم الأسرة الأحادية، و5322 من الحبوب المركبة، و324 لولب نحاسي، و22 لولب هرموني، و1331 حقنة أحادية، و349 حقنة مركبة، إلى جانب 682 كبسولات تحت الجلد، منوهًا بأن الحملة قدمت 543 سونارًا، وتم توقيع الكشف على 485 سيدة، ومتابعة حمل لـ 570 سيدة وتقديم المشورة لـ 5228 أخرى.

من جهتها، قالت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إن المديرية ستنظم المرحلة الثانية خلال الفترة من 10 وحتى 14 من الشهر الجاري في مراكز (أبوتشت، الوقف، قنا، وقوص)، مشيرة إلى تقديم جميع الخدمات من خلال الفرق المدربة من الأطباء والتمريض، وكذا تقديم التوعية الصحية للسيدات وفق الحالة الصحية للمنتفعة، نحو ضرورة تنظيم الأسرة، وأثر ذلك على خلق مجتمع أسري يحظى أفراده بالرعاية المجتمعية المتكاملة.

