ماذا قالت إيران عن المفاوضات النووية بعد القصف الإسرائيلي؟

اعتبرت الخارجية الإيرانية، السبت، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة أصبحت "غير ذات معنى" بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في إيران، موضحة أن القرار بشأن هذه المحادثات "لم يتضح بعد"، فيما يجري وزير الخارجية العماني، الذي تتوسط بلاده في المفاوضات، اتصالات مع عدد من نظرائه، لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة جراء الهجمات الإسرائيلية على إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، قوله، السبت: "تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى". وأضاف: "لا يمكنك ادعاء التفاوض وفي الوقت نفسه تقسم العمل بالسماح للنظام الصهيوني (إسرائيل) باستهداف الأراضي الإيرانية"، وفق تعبيره.

وقال إن إسرائيل "نجحت في التأثير" على العملية الدبلوماسية، وإن الهجوم الإسرائيلي "ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واتهمت إيران الولايات المتحدة في وقت سابق بالتواطؤ في الهجمات الإسرائيلية، لكن واشنطن نفت هذا الادعاء وأبلغت طهران في مجلس الأمن الدولي، بأنه "من الحكمة التفاوض" بشأن برنامجها النووي.

وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، الأحد، في مسقط، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُعقد بعد الضربات الإسرائيلية.

- تحركات عمانية لاحتواء التصعيد

وفي السياق، أجرى وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالات مع عدد من نظرائه، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، السبت، أن البوسعيدي "أجرى اتصالات بعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة، أكد، خلالها، أهمية وقف العدوان وردع المعتدي باستخدام الوسائل السلمية المستندة إلى القانون الدولي والعدالة لحقن الدماء ووقف التدمير وعدم سقوط المزيد من الضحايا، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها وحماية للمصالح العليا لشعوبها".

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، حذر، الجمعة، من عواقب ونتائج "النهج العدواني"، داعياً مختلف الدول إلى "اتخاذ موقف واضح في إدانة الكيان الصهيوني والضغط عليه لوقف جرائمه في المنطقة"، حسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

- اتهامات متبادلة

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صرح، الجمعة، بأن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في هجماتها على إيران، مشيراً إلى أنه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "تحمل مسئولياته في مواجهة التصرفات" الإسرائيلية.

وشنّت إيران، مساء الجمعة، ضربات انتقامية على أهداف إسرائيلية، رداً على هجوم إسرائيلي سابق في اليوم نفسه.

وزعم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن بلاده "تحركت دفاعاً عن النفس"، متهماً إيران بـ"التحضير للحرب".