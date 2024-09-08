برز هذا العام أسماء مجموعة من الشباب الذين حصدوا إشادات على أدائهم التمثيلي، ونتيجة لذلك حصلوا على فرص أكبر ومساحات متنوعة من الأدوار، ومن بين هؤلاء، الممثل الشاب أحمد غزي، والذي يعيش حالة من النشاط الفني خلال عام 2024.

-أعمال عرضت في بداية العام

حقق أحمد غزي نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان، مارس 2024، بمسلسل الحشاشين مع النجم كريم عبدالعزيز، وهو ثاني عمل تاريخي يشارك فيه غزي، بعد مسلسل رسالة الإمام، والذي عرض أيضاً في رمضان عام 2023، مع النجم خالد النبوي.

لعب غزي دور سعد أحد أتباع حسن الصباح، وهي الشخصية التي قدمها كريم عبدالعزيز خلال أحداث المسلسل، إلى جوار عدد كبير من الممثلين المهمين، مثل فتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد، وسوزان نجم الدين، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وعرض في شهر يناير فيلم الحريفة، من بطولة غزي، ومجموعة من الوجوه الشابة، مثل نور النبوي، ومغني المهرجانات كزبرة، وخالد الذهبي، وسليم هاني، ونور إيهاب، وعبدالرحمن محمد، وهو من إخراج رؤوف السيد.

حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، وكان نجاحاً مفاجئاً وغير متوقع، لأن أبطال الفيلم أغلبهم من الممثلين الشباب، وفي أولى أدوارهم السينمائية أو البطولة عامة، وتصدر قائمة الأعلى إيراداً بين الأفلام المعروضة حينها، متفوّقاً على فيلم "أبو نسب" من بطولة محمد إمام وياسمين صبري، وفيلم "الإسكندراني" لخالد يوسف، بطولة أحمد العوضي وزينة.

وفي شهر مايو 2024، عرض مسلسل دواعي السفر، بطولة أمير عيد، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، وظهر غزي بدور مختلف تماماً عن شخصيته في الحريفة، وانتقل من الأداء الشعبي للشاب المراهق المحب لكرة القدم، إلى دور أكثر هدوءًا من خلال شخصية سامي، عامل بإحدى كافيهات المعادي.

-ماذا ينتظر غُزي في 2024

في السينما، يواصل الممثل الشاب تقديم دور شيشتاوي في فيلم الحريفة 2، وبدأ تصوير مشاهد العمل مؤخرًا، ونشر صناعه بعض الصور من الكواليس، ويأتي الجزء الثاني تحت عنوان الريمونتادا، دارت أحداث الفيلم في إطار اجتماعي شبابي كوميدي، قدم خلاله أحمد غزي شخصية شيشتاوي وهو كبير شلته في المدرسة .

أما الدراما، فقد بدأ غزي مؤخرًا تصوير أحدث أعماله الفنية الجديدة، مسلسل مملكة الحرير، الذي يشارك في بطولته مع كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد.

العمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، ويتناول صراع الأشقاء، ويخرجه بيتر ميمي.

يذكر أن بداية غزي كانت في 2021، من خلال مسلسل الاختيار مع بيتر ميمي، وفي نفس العام أيضاَ شارك في مسلسل بين السما والأرض لـ ماندو العدل، ثم عرض في نفس العام مسلسل 60 دقيقة لـ مريم أحمدي، وكانت جميعها أدوار ذات مساحات صغيرة، ثم عاد 2023 مع مسلسل ضرب نار ورسالة الإمام.