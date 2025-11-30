كشفت وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان مساء السبت، تفاصيل أحداث طريق كوير أربيل.



وقالت الداخلية في بيانها: "حاولت جهات خارجية وجهات محلية إثارة الفوضى، وبدأت مؤخرا محاولة تخريب باستهداف حقل كورمور للغاز، بهدف إيقاف توليد الكهرباء في الإقليم".

وأضافت الوزارة: "بعد أن استخدمت حكومة إقليم كردستان الوقود السائل بديلا عن الغاز لتوفير الكهرباء، قامت مجموعة من مثيري الشغب بتحريض داخلي وخارجي، بقطع طريق صهاريج الوقود والمواطنين في كوير وأطلقوا النار على المارة والمسافرين".

وأكدت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل مواطن وإصابة عدد آخر.

وشددت في بيانها على أنها لن تسمح بعد الآن باستغلال حسن نية مؤسسات حكومة إقليم كردستان، وستضع حدا لهذه الأعمال التخريبية.



وأفادت بأنه ولوقف أعمال التخريب هذه، سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا للقوانين المعمول بها في إقليم كردستان، ولا أحد فوق القانون.

وشهد قضاء خبات في محافظة أربيل، السبت، توترا بعد مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين جراء إطلاق نار تعرض له محتجون من عشائر الهركية خلال مواجهات مع القوات الأمنية في كردستان.