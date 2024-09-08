محافظ القليوبية يوجه بضرورة تعميم تجربة زراعات الصوب ويشيد بتطوير معمل تجميع ألبان في طوخ

هنأ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المزارعين على مستوى المحافظة بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ72، والذي يتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام منذ صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مزرعة عنب تتبع أحدث نظم الري والتسميد المطورة والصرف المغطى على مساحة 200 فدان، تشتهر بزراعه العنب أصناف (1.1 15، كريميسون، وانيا، فيتش رد)، فضلًا عن أن المزرعة متبع فيها أحدث نظم الري والتسميد المطور، كما تفقد تفقد مشاتل مرعي صوب زراعية متبع بها أحدث نظم الري المطور بمنشأة بنها بمركز ومدينة بنها، وذلك وسط فرحة الفلاحين والمزارعين الذين أعربوا عن سعادتهم لدعم المحافظة لهم وحرصه على تشجيعهم.

ووجه المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بضرورة تعميم تجربة زراعات الصوب، والاستفادة من المدارس الزراعية، وعمل ورش عمل وحملات توعوية لرفع وعي المزارعين بأهمية استخدام هذه الصوب، التي توفر في استخدام المياه، وتعطي إنتاجية مضاعفة، ويتم فيها زراعة المحاصيل في غير أوقاتها لإسهامها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى توفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد مشتل وبساتين بكفر الأربعين بمركز ومدينه بنها، حيث كان في استقباله المهندس حسين مرعي حفيد السيد المرعي وزير الزراعة الأسبق، كما تفقد عددًا من الصوب الزراعية والتي تضم عدد كبيرا من الأصناف الزراعية التي يصل عددها إلى حوالي 300 صنف زراعي، أما الأصناف التجارية التي تعمل بها الصوب حوالي 120 صنفا.

وتفقد المحافظ، مركز تجميع ألبان بقرية ميت كنانة بمركز طوخ الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 11 طنًا، كما تفقد مزرعة لتربية الماشية مقسمة إلى مزرعة حلابة، ومزرعة بتلو.

من جانبها أكدت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الألبان التي تنتجها تلك المزارع تخضع لفحوص دورية من قبل المختصين بوزارة الزراعة لضمان جودة الألبان المنتجة، وضمان إنتاج لبن نظيف خالٍ من المسببات الميكروبية للأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

كما تفقد "عطية"، مزرعة الإنتاج البتلو بميت كنانة، موجهًا المسئولين بمديرية الزراعة والطب البيطري بضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح المشروع وتذليل العقبات أمام أصحاب المزارع مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحياء وتطوير مشروع البتلو بالمحافظة، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الفنية لطرق التغذية والرعاية.

وقال المحافظ، إن الدولة بكل جهد من خلال تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، إلى دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوى المعيشة له، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات، مؤكدًا أن فلاحي مصر حريصون كل الحرص على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وهو ما ظهر جليا في حركة النمو التي حققها ذلك القطاع وهو ما شهدت به المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وتقدم المحافظ، بالشكر للعاملين بالقطاع الزراعي، لجهودهم المخلصة في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتواجدهم المستمر مع المزارعين في الحقول، للنهوض بالإنتاجية الزراعية.