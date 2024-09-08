 البحيرة: تلقينا 70 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن - بوابة الشروق
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البحيرة: تلقينا 70 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

خميس البرعي
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 1:35 م | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 1:35 م

شهدت مراكز التكنولوجيا المنتشرة بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة استقبال طلبات التصالح على مخالفات المباني، تطبيقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وجاء إجمالي الطلبات المقدمة 70 ألف طلب تصالح حتى الآن.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن جميع مراكز التكنولوجيا المنتشرة بالوحدات المحلية أنهت حتى الآن 30 ألف طلب مقدم من المواطنين، لملف التصالح.

وشددت عازر على تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بعد التسهيل في بعض الأوراق المقدمة من قبل المواطنين، حتى يتم إنهاء طالبات المواطنين المقدمة.

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