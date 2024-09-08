قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اليومين الماضيين، 35 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، بالإضافة إلى استدعاء مواطنة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة.

وذكر أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

ولفت إلى أنّ «قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها».