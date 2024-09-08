بلينكن يتوجه إلى لندن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت أنه من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى لندن لمناقشة قضايا تشمل الأزمة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يصل بلينكن إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين في زيارة تستمر يومين، قبل زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان مقتضب: "سيفتح وزير الخارجية بلينكن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يعيد تأكيد علاقتنا الخاصة".

وأضاف ميلر: "أثناء وجوده في لندن، سيجتمع بلينكن أيضا مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والشراكة في أوكوس، والوضع في الشرق الأوسط، وجهودنا المشتركة لدعم أوكرانيا".

وأعلن البيت الأبيض قبل أيام أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف ستارمر في واشنطن لعقد اجتماع ثنائي يوم الجمعة المقبل.

وتشمل القضايا على جدول أعمالهم دعم أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة، والوضع المتوتر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.