الكشف عن سبب فشل انتقال نجم يونايتد للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن السر وراء تعثر انتقال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فيرنانديز إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

كان برونو يعد هدفا تعاقديا رئيسيا للأندية السعودية، علما بأن اسمه ارتبط بالانتقال لأكثر من ناد من بينها الاتحاد والهلال والنصر.

وذكرت صحيفة "إيبولا" البرتغالية أن برونو كان مرتبطا بالانتقال إلى الاتحاد، لكن المفاوضات لم تكتمل لسبب يتعلق بالنادي السعودي نفسه.

واستفاضت الصحيفة لتوضح أن عدد الأجانب في صفوف الاتحاد حال دون المضي قدما في المفاوضات خاصة، أن النادي السعودي كان يتعين عليه الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب من أجل إتاحة مكان في قائمته لضم نجم يونايتد.

الجدير بالذكر أن تقارير عالمية سابقة أكدت أن فيرنانديز رفض الانتقال للهلال قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الأخيرة، مفضلا البقاء مع يونايتد.