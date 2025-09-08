 البحيرة: فحص 589 مواطنا بقوافل طبية مجانية في أبو المطامير وكفر الدوار - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 5:51 م القاهرة
البحيرة: فحص 589 مواطنا بقوافل طبية مجانية في أبو المطامير وكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 5:40 م | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 5:40 م

نظّمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي كفر الدوار وأبو المطامير، وبالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، قوافل طبية مجانية لتقديم خدمات صحية شاملة.

بمركز أبو المطامير، تم تنظيم قافلة طبية بقرية المنشيه الكبرى التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية صقر، أسفرت عن الكشف الطبي على 301 مواطن في عدة تخصصات، تضمنت (88 حالة رمد - 61 حالة أسنان - 47 حالة باطنة - 54 عظام - 24 أنف وأذن - 16 جلدية - 11 نساء)، كما تم توفير 38 نظارة طبية للحالات المستحقة.

وضمت القافلة أيضًا عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب لجنة خاصة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية للمواطنين.

وبمركز كفر الدوار، شهدت عزبة المحروسة التابعة لقرية بولين تنفيذ قافلة طبية تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 288 مواطناً في عدد من التخصصات، تنوعت ما بين الرمد 51 حالة، الباطنة 58 حالة، الأطفال 36، الأسنان 46، الجلدية 38، الأنف والأذن 33، والعظام 26 حالة.

كما تم توفير نظارات طبية لـ 25 حالة، إلى جانب فحص وتحويل 5 حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة.

