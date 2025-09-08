 الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 99 ألف سلة غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ32 إلى أهالي غزة - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 11:43 ص القاهرة
الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 99 ألف سلة غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ32 إلى أهالي غزة

آية عامر
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 11:33 ص

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح أمس، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 32، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 32، نحو 99 ألف سلة غذائية، ضمن أكثر من 1700 طن مواد غذائية، دقيق، مستلزمات طبية وإغاثية يحتاجها القطاع، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

