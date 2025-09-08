ميرتس: أوروبا تواجه مهام تاريخية لضمان أمنها

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده وأوروبا يجب أن تشكلا تحالفات أمنية جديدة وسط تهديد متزايد من روسيا والصين، فضلا عن العلاقة المتغيرة بسرعة مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح ميرتس في اجتماع للسفراء الألمان في برلين اليوم الاثنين "ما اعتدنا أن نسميه النظام العالمي الليبرالي يواجه ضغوطا من العديد من الأطراف، بما في ذلك من داخل الغرب السياسي".

ولم يذكر الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولكن منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية في يناير، يحاول حلفاء واشنطن الأوروبيون التعامل مع حقيقة أن اهتمامها بأمن القارة يبدو أنه قد تضاءل.

وتحدث ميرتس، الذي تولى منصبه في مايو، عن صدع منهجي جديد ظهر بين "الديمقراطيات الليبرالية ومحور الأنظمة الاستبدادية التي تدعم نفسها وتسعى بنشاط إلى منافسة منهجية مفتوحة مع ديمقراطيتنا".

وأعلن المستشار الألماني "نحن نواجه مهام جوهرية للغاية، مهام تاريخية في خلق بنية أمنية جديدة، إذا سار كل شيء على ما يرام، ستكون مستدامة لعدة عقود".

ودعا إلى اتباع نهج عملي في السياسة الأمنية والخارجية يتماشى مع المصالح الألمانية والأوروبية.