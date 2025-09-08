انطلاق حملة تنظيم الأسرة بدمياط تحت شعار «الألف يوم الذهبية تبدأ بخطوة»

شهد الدكتور محمد عبد الخالق براوي، وكيل وزارة الصحة بدمياط، انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار: «الألف يوم الذهبية تبدأ بخطوة»، وذلك خلال زيارته لوحدة طب الأسرة بالوسطاني.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان صحفي اليوم، أن الحملة تتضمن تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة من خلال الفرق الطبية داخل الوحدات الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستمر لمدة خمسة أيام، من 7 سبتمبر 2025 حتى 11 سبتمبر 2025، وتشمل إدارات الزرقا، وكفر البطيخ، وكفر سعد الصحية.

كما أوضح أن المرحلة الثانية من الحملة تستمر لمدة خمسة أيام أيضًا، من 14 سبتمبر 2025 حتى 18 سبتمبر 2025، في إدارات دمياط وفارسكور الصحية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.