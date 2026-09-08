قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اعتماد نظام نقاط التطوير المهني المستمر «CPD Points» ضمن متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب يأتي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2019، المعدل لبعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن القانون نص على تجديد الترخيص كل 5 سنوات، وفق ضوابط تضعها الجهات المختصة.

وأوضح عبدالغفار أن النظام يستهدف استمرار تطوير معارف الأطباء ومهاراتهم، بما يواكب التغيرات العلمية والمهنية المتسارعة، ويتيح تسجيل الأنشطة التي يشارك فيها الطبيب واعتمادها ضمن مساره المهني.

وأشار إلى تنوع الأنشطة التي تمنح الطبيب نقاط التطوير المهني، ومنها المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، والبرامج والدورات التدريبية المعتمدة، وورش العمل، وإجراء الأبحاث ونشرها وتحكيمها، والمشاركة في القوافل العلاجية.

وذكر أن المنظومة في صورتها الكاملة تستهدف تحصيل 250 نقطة معتمدة خلال دورة تقييم مدتها 5 سنوات، موزعة على 3 سنوات على الأقل.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن التجديد الدوري يشمل الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة وفق النظام المطبق منذ 2021، بينما تظل التراخيص السابقة خارج نطاق تطبيقه بأثر رجعي.

وأضاف أن الطبيب الحاصل على ترخيصه خلال 2021 أصبح مستحقًا للتجديد خلال 2026، مؤكدًا أهمية ربط استمرار ممارسة المهنة بالتدريب والتطوير العلمي.

وشدد عبدالحي على ضرورة إتاحة الدورات والبرامج المعتمدة أمام الأطباء برسوم يمكن تحملها، بما يساعدهم على استيفاء متطلبات التجديد من دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

ونشرت الوقائع المصرية، في 7 سبتمبر، قرار وزير الصحة رقم 280 لسنة 2026، بشأن شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب للحاصلين على ترخيص مؤقت، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره.

وحدد القرار جدولًا انتقاليًا لنقاط التطوير المهني، يبدأ بتحصيل 50 نقطة للمتقدم بطلب التجديد خلال 2026، و100 نقطة خلال 2027، و150 نقطة خلال 2028، و200 نقطة خلال 2029، ثم 250 نقطة للطلبات المقدمة اعتبارًا من مطلع 2030.

وسبق أن قرر وزير الصحة استمرار العمل بتراخيص مزاولة المهنة الصادرة خلال 2021 حتى نهاية ديسمبر 2026، لمنح الأطباء مهلة لاستكمال إجراءات التجديد واستيفاء المتطلبات المقررة.