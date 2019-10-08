«ليل خارجي» أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية

جوائز الفيلم الوثائقي تميل إلى لبنان.. والتونسيات الرابحات الأكبر في الأفلام القصيرة

الجمهور ملأ العرض العالمي الأول لفيلم الختام المصري "يوم وليلة"

اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية، بعد دورة ناجحة شهدت العديد من الأنشطة، ليتوّج الفيلم المصري "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، بجائزة أحسن فيلم روائي طويل، كبرى جوائز المهرجان وقيمتها 20 ألف كرون سويدي، وتسلم بطلي الفيلم شريف الدسوقي ومنى هلا، الجائزة أمام الجمهور الذي ملأ سينما رويال، أكبر قاعة سينما في السويد.

لجنة تحكيم الأفلام الروائية التي تشكلت من النجمة المصرية ليلى علوي، الناقد العراقي قيس قاسم والمخرج التونسي رضا الباهي (الذي اشترك في النقاش عبر الإنترنت بعد تعذر حضوره إلى مالمو)، منحت جائزة أحسن إخراج للبناني بهيج حجيج عن فيلمه "صباح الخير"، بينما نال فيلم "مفك" للمخرج الفلسطيني بسام جرباوي جائزة أحسن سيناريو.

أما عن جائزتي التمثيل، فنال النجم التونسي أحمد الحفيان جائزة أحسن ممثل عن دوره في "فتوى" لمحمود بن محمود، بينما نالت المغربية فاطمة عاطف جائزة أحسن ممثلة عن دورها في "أمباركة" لمحمد زين الدين.

وفي فئة الأفلام القصيرة منحت لجنة التحكيم المكونة من المنتجة الفلسطينية ليالي بدر والناقدين وليد سيف من مصر ونبيل حاجي من الجزائر جائزة أحسن فيلم قصير وقيمتها 10 آلاف كرون سويدي لفيلم "إخوان" للتونسية مريم جابر، بينما نالت مواطنتها كوثر بن هنية جائزة أحسن إخراج فيلم قصير وقيمتها 5 آلاف كرون سويدي عن فيلمها "بطيخ الشيخ"، ومنحت اللجنة تنويهًا خاصًا للفيلم "العصفور" إخراج نصري حجاج من فلسطين.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة حسمتها لجنة تكوّنت من المخرجة مي مصري والناقد طارق بن شعبان ومدير مهرجان طرابلس للأفلام إلياس خلاط، لتذهب جائزة أحسن فيلم وثائقي طويل وقيمتها 15 ألف كرون سويدي للفيلم اللبناني "طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني، وتنال مواطنته ساره قصقص جائزة أحسن إخراج لفيلم وثائقي طويل عن فيلمها "تحت التحت"، كما منحت اللجنة تنويهًا خاصًا للفيلم السوداني "أوفساد الخرطوم" للمخرجة مروى زين.

بينما ذهبت جائزة اختيار الجمهور المقدمة من مكتب الثقافة بمالمو فذهبت للفيلم المصري "الضيف" للمخرج هادي الباجوري.

واختار أعضاء لجنة تحكيم جائزة جريدة "النهار" الكويتية، النقاد عدنان حسين أحمد ومصطفى قاعود ومروة أبو عيش منح الجائزة لفيلم "مفك" لبسام جرباوي.

وعقب توزيع الجوائز عُرض فيلم الختام المصري "يوم وليلة"، إخراج أيمن مكرم وإنتاج دار المرايا، وبطولة كل من خالد النبوي ودرة وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع. حضرت النجمة درة مع المخرج أيمن مكرم والمؤلف يحيى فكري والمنتج ريمون رمسيس ليقدموا الفيلم للجمهور الذي ملأ القاعة لمشاهدة الفيلم الذي يُعرض عالميًا للمرة الأولى في مالمو.