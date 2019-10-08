مسعفان وسائقان يسلمان 220 ألف جنيه عثروا عليها في حادث ببني سويف

سلم سائقان ومسعفان بمرفق إسعاف بني سويف مبلغ 220 ألف جنيه إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة ، كانوا قد عثروا عليه بجوار جثامين أسرة (زوج وزوجته وطفلتهما) لقوا مصرعهم في حادث مروري صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وتلقى الدكتور إسلام عساف مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بلاغاً من ممدوح سيد مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع الأسمنت بدائرة محافظة بني سويف، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة، وهم: أحمد حمدي عبد الله (35 عاما) ومقيم المرج القاهرة،ونورهان أحمد طه( 35 عاما ) ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما "كارما" وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه أثناء نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة بواسطة المسعفين عبد الستار أحمد عبد اللطيف وعلى محمد حسن، وسائقي سيارة الإسعاف مؤمن عبد العزيز وسامح سيد بريك عثروا بحوزة المتوفين على مبلغ مالي 220 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية، وهاتف محمول .

وعقب نقل المتوفين إلى المشرحة توجه المسعفان وسائق سيارتي الإسعاف إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحرروا محضر إجراءات بالأمانات لتسليم المبلغ المالي والمصوغات الذهبية إلى قسم الشرطة.