علي فرج وعبد الجواد يتأهلان لربع نهائي أمريكا المفتوحة للإسكواش

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حسم على فرج وكريم عبد الجواد، لاعبا المنتخب الوطني للإسكواش، التأهل للدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة، والتي تقام في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري.

تأهل علي فرج المصنف الأول عالميًا، "رجال"، لدور الـ 8، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي أدريان والر، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط (11-3, 11-9, 11-8).

وعلى الجانب الأخر تأهل كريم عبد الجواد، المصنف الـ عالميًا، على حساب الفرنسي جريجوار مارش، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط (5-11, 14-16, 7-11).

وتوج بنسخة الموسم الماضي من البطولة، محمد الشوربجي على مستوى الرجال، ورنيم الوليلي على مستوى السيدات.

يُذكر أن بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، هي ثاني البطولات البلاتينية في الموسم الحالي بعد بطولة سان فرانسيسكو وأحد أكبر 8 بطولات في اللعبة، وتُقدّر قيمة جوائزها المالية 185,500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويستعد اليوم الثلاثاء، 4 لاعبين مصريين لإكمال نصاب دور الـ 8، من خلال العديد من المواجهات.

يلتقي محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا منافسه النيوزلاندي كامبل جرايسون المصنف الـ 35 عالميًا.

ويواجه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا، الألماني رافائيل كاندرا المصنف الـ 30 عالميًا.

وفي مباراة قوية أخرى، يواجه مازن هشام المصنف الـ 21 عالميًا، النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس.