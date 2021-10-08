الكويت تطالب المجتمع الدولي بتحرك سريع لردع انتهاكات الحوثيين ضد السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة إضافة إلى استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات و محاسبة مرتكبيها.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.