مدير الطاقة الذرية: أتوجه إلى روسيا قريبا لمناقشة إنشاء منطقة آمنة حول زابوريجيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم السبت، إنه سيزور روسيا قريبا ثم يعود إلى أوكرانيا لمناقشة إنشاء منطقة آمنة حول محطة "زابورويجيا " للطاقة النووية.

وحذر جروسي - في بيان، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- من أن "استئناف القصف، الذي أصاب المصدر الوحيد للطاقة الخارجية للمحطة، أمر غير مسئول إلى حد كبير"، مشددا على ضرورة "حماية محطة زابورويجيا للطاقة النووية".

وأشار جروسي، الذي كان في زيارة إلى كييف يوم الخميس الماضي عقد خلالها محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أنه سيسافر قريبًا إلى الاتحاد الروسي ثم يعود مرة أخرى إلى أوكرانيا، للاتفاق على منطقة حماية نووية وأمنية حول المحطة، واصفا ذلك بأنه "أمرا حتميا وعاجلا".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق عن زيارة جروسي إلى روسيا في مطلع الأسبوع الجاري لإجراء مشاورات حول منطقة الأمان في زابوريجيا.

وتسيطر القوات الروسية على محطة زابورويجيا للطاقة النووية الواقعة في مدينة إنرجودار، وخلال الأسابيع الماضية زارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة جروسي المنشأة وبقي اثنان من أعضاء البعثة في الموقع كمراقبين.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق تقريرا يدعو إلى إنشاء منطقة أمان حول المحطة لمنع الحوادث الناجمة عن الأنشطة العسكرية، وذلك قبل أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم /الأربعاء/ الماضي، على مرسوم رئاسي بنقل المنشأة إلى ملكية الاتحاد الروسي.