الهند: مقتل 11 شخصا وإصابة 38 آخرين في حادث سير

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لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 38 آخرون عندما اصطدمت حافلة بشاحنة في مدينة ناشيك بولاية ماهارشترا الهندية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقال المفوض الإقليمي لمدينة ناشيك تشاندراكانت بولكوندوار لصحيفة "انديان اكسبريس"، إن "الحادث وقع الساعة 0520 صباحا عندما اصطدمت الحافلة بالشاحنة التي انفجر خزان الديزل بها لتشتعل النيران في الحافلة".

وتابع بولكندوار "معظم ركاب الحافلة كانوا نائمين. عثرنا على 10 جثث ورفات جثة أخرى، لذلك نفترض مقتل 11 شخصا حتى الآن. ومن بين المصابين، شخصان في حالة خطيرة ونقلا إلى وحدة الرعاية المركزة بمستشفى محلي".

وقال إكناث شيندي رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا "هذا حادث مؤسف. أنا في اتصال متواصل مع مسؤولي ناشيك، ويتم تقديم كل المساعدة الضرورية".