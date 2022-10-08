رئيس «خضر ألمانيا» يطالب بتحسين حماية البنية التحتية الحيوية

طالب رئيس حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور بتحسين حماية البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، بعد العمل التخريبي الذي استهدف السكك الحديدية مؤخرا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، قال نوريبور إن الهجوم الحالي على وصلات كابلات بالسكك الحديدية تسبب في إثارة فوضى في محطات السكك الحديدية وتأخيرات في سلاسل التوريد وقدر كبير من التخوف بين السكان.

وأضاف نوريبور أن الحادثة أوضحت أن علينا أن نفعل أمورا ثلاثة، موضحا أن أول هذه الأمور هو ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في حماية البنية التحتية الحيوية التي تضم قطاعات من بينها الإمداد بالطاقة والاتصالات والنقل.

وأشار إلى اتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم على "قانون شامل" لتنظيم حماية هذه الهياكل، وطالب وزيرة الداخلية نانسي فيزر ووزارتها بتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص بأسرع ما يمكن.

وأوضح أن ثاني هذه الأمور هو ضرورة تحسين التجهيزات في وسائل الحماية المدنية والحماية من الكوارث من أجل الاستعداد بشكل جيد لمجابهة الأخطار، وقال إن ثالث هذه الأمور هو ضرورة أن تركز أجهزة الشرطة والاستخبارات على حماية المنشآت المعرضة للخطر على نحو خاص.

وكانت الشرطة الاتحادية الألمانية ذكرت أن الاضطرابات التي تعرضت لها حركة القطارات في شمال ألمانيا صباح اليوم نجمت عن تدخل خارجي في موقعين بولايتي برلين وشمال الراين-ويستفاليا.

وكشف متحدث باسم الشرطة عن موقعين للجريمة، أحدهما في حي هوهنشونهاوزن في برلين، لكنه لم يحدد موقع الآخر في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وأضاف المتحدث أن السلطات تحقق في الواقعة على قدم وساق، وقال: "في الوقت الحاضر يمكن الافتراض أن هناك تدخلا خارجيا مستهدفا لكابلات شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان".