يواصل الجناح العسكري لحركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، والتي بدأها صباح أمس السبت، باستهداف مواقع ومستوطنات وأهداف عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت أبرز مستجدات اليوم الثاني، إعلان حماس إطلاقها لـ100 صاروخ على مدينة سديروت بجنوب إسرائيل، في حين رفعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عدد القتلى بالغارات الإسرائيلية إلى 313 قتيلًا على الأقل، وأصيب 1990 شخصًا آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، رسميا على إعلان حالة الحرب في غزة، مما يعني استدعاء قوات الاحتياط، ووضع جميع الموارد تحت تصرف الجيش في خطوة غير مسبوقة منذ خمسين عاماً أثناء حرب أكتوبر 1973.

وتلّقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع.

ونستعرض في التقرير التالي قراءة للمشهد من خلال خرائط مصورة لمواقع ومراكز المواجهات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي:

* عسقلان وجديرا: نقطة الانطلاق

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز؛ فقد كانت بداية العمليات مع الساعة السادسة والنصف من صباح السبت، وذلك بإطلاق وابل من الصواريخ من غزة، والتي أصابت عدة مدن إسرائيلية من بينها تل أبيب وريحوفوت وجديرا وعسقلان.

* اختراق قواعد عسكرية

وفقا لسكاي نيوز، قال الجيش الإسرائيلي في العاشرة صباحا، إن المقاتلين الفلسطينيين اخترقوا 3 منشآت عسكرية على الأقل على الحدود هي معبر إيريز الحدودي، وقاعدة زيكيم ومقر فرقة غزة في رعيم.

وصوّر عدد من المركبات العسكرية الإسرائيلية، التي تم الاستيلاء عليها في وقت لاحق في أثناء اقتيادها إلى غزة وعرضها هناك.

* سيدوت: عشرات القتلى

وأكدت وكالة رويترز تواجدن العديد من الجثث المتناثرة في شوارع مدينة سيدروت، فيما أفادت وكالات إخبارية إسرائيلية بأن ما لا يقل عن 100 إسرائيلي قُتلوا وأن 800 أصيبوا مع ترجيحات بزيادة تلك الأعداد.

نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي فجر اليوم صورة لـ"الدمار" في مركز شرطة سديروت بعد استعادة السيطرة عليه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت إعادة السيطرة على مركز شرطة سديروت، الأحد، وتحييد 10 مسلحين فلسطينيين، ونقلت يديعوت آحرنوت أن السيطرة على مركز شرطة سديروت "جاء بعد معركة استمرت 20 ساعة" استخدمت فيها جرافات وصواريخ ودبابة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

* أوفاكيم: رهائن إسرائيلية

ومن المدن الإسرائيلية التي طالتها الأحداث الساخنة كانت مدينة" أوفاكيم" الإسرائيلية؛ حيث شهدت احتجاز عدة جنود إسرائيليين كرهائن ونشرت حسابات حماس على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لما يُقال إنهم رهائن إسرائيليون في أثناء نقلهم إلى غزة، وفقا لسكاي نيوز.

* غلاف غزة: اختراق خط الدفاع الحصين

قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن خط الدفاع بأكمله في محيط قطاع غزة تم اختراقه، وإن الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على ما يحدث. يأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ.

ويمتد قطاع غزة على مساحة 360 كيلومترا مربعا، بطول 41 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 5 و15 كيلومترا، في المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط.

* كرم أبوسالم: معبر الاقتصاد

بث الإعلام العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، مشاهد تظهر سيطرته على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم ضمن معركة طوفان الأقصى.