ذكر البنك المركزي الباكستاني اليوم الجمعة، أن باكستان أكملت سداد مبلغ 3.45 مليار دولار من الودائع إلى الإمارات العربية المتحدة وأعادت شريحة أخيرة تبلغ قيمتها مليار دولار.

وكانت باكستان اضطرت إلى ترتيب تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبي.

ووضعت الإمارات الودائع لدى باكستان في عام 2018 لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.

يأتي ذلك بعد أسابيع من طلب الإمارات لباكستان بإعادة الأموال بدون أن توضح سبب هذا الطلب المفاجئ بشكل علني.

وأشارت تقارير إعلامية في باكستان، إلى أن طلب الإمارات العربية المتحدة له صلة باختلافات جيوسياسية بشأن تطورات إقليمية، على الرغم من أن الحكومة في إسلام آباد قللت من أهمية تلك المزاعم، مؤكدة على أن العلاقات الثنائية مازالت قوية.