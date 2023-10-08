خطأ في تحديد قوة إسرائيلية في عسقلان يؤدي إلى اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إن خطأ في تحديد قوة إسرائيلية في عسقلان أدى إلى إشتباكات بين قوتين إسرائيليتين ومخاوف من وقوع إصابات بينهما، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا).

ونقلت سكاي نيوز عن وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 من قادة شرطة الاحتلال لقوا حتفهم في الجنوب خلال الاشتباكات مع عناصر حماس.

كما أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة نحو 1450 بينهم 285 شخصا إصابتهم بين خطيرة وحرجة.

وبدأت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح السبت، عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال عن بدء القصف على قطاع غزة، مضيفا أن القصف يستهدف عناصر تابعة لحماس.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع عن استشهاد 232 فلسطينيا وإصابة نحو ألف و700، بالإضافة إلى تدمير أبراج سكنية مدنية من بينها "برج فلسطين" في غزة.