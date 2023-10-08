• فؤاد توجه برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي العاجل لمصادر التلوث المحتملة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث تفقدت فى بداية الجولة مدفن العبور للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، للوقوف على الأوضاع به والتأكد من تطبيق كل الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث أي اشتعالات.

جاء ذلك عقب اجتماع وزيرة البيئة مع عدد من قيادات الوزارة للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠٢٣، واستعرضوا خلالها الوضع الراهن والتحديات التي تواجه العمل بالمنظومة، حيث تأتي الجولة في اطار حرص وزيرة البيئة على متابعة الوضع بنفسها على ارض الواقع.

واستمرارا لجولتها، قامت وزيرة البيئة بالتوجه إلى طريق بلبيس لتفقد عدد من مواقع للحيازات الزراعية بطريق بلبيس، حيث تم رصد عدد من الحرائق وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال الجولة، توجهت فؤاد إلى الطريق الإقليمي الجديد، حيث رصدت اشتعالا ذاتيا لمقلب مخلفات على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وعلى الفور وجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ اللازم، والتدخل السريع لمتابعة الاشتعالات الذاتية الناتجة عن المقالب، كما تفقدت عدد من المواقع بمحافظة الشرقية.

وشددت وزيرة البيئة على استمرار فرق وزارة البيئة المنتشرة في محافظات المنظومة في أداء مهامهم على مدار الساعة، بمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بمحاور المنظومة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث المحتملة، ورصد أي مخالفات وإزالتها أولا بأول.