خاص - التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور

تعرض إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة الأحمر أمام الإسماعيلي، الجارية ضمن منافسات الدوري العام.

وغادر إمام عاشور مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدقيقة 38، بعد إصابة قوية، أثر كرة مشتركة جمعته مع إحدى لاعبي الدارويش في وسط الملعب.

وأجرى إمام عاشور فحوصات طبية في إحدى الهيئات الطبية بمدينة العجمي في الإسكندرية، حيث غادر المباراة قبل نهاية الشوط الأول، في إحدى عربات الإسعاف.

وعلمت بوابة الشروق أن الفحوصات الطبية التي أجراها إمام عاشور أظهرت إصابته بكدمة قوية في قصبة القدم، وعدم وجود أي كسور، وغادر اللاعب المستشفى بعد الاطمئنان على حالته.

ومن المُقرر أن يجري إمام عاشور مزيدًا من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، من أجل الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة المقبلة.

ويواجه النادي الأهلي فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأحد على إستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الإسماعيلي، مع تبقي مباراة مؤجلة للأحمر.