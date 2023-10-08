أعلنت جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، احتفالها باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تقام تحت شعار "إرادة وطن" في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023 بمجمع الفنون والثقافة في الحرم الجامعي.

ويأتي ذلك للتأكيد على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية وتزامنا مع بداية العام الجامعي 2023-2024، ينطلق الموسم الثقافي باحتفالية نصر أكتوبر المجيد، التي من شأنها تسهم في إثراء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعة وتعريفهم بالأمجاد والبطولات المصرية على مر العصور، بما يزيد من من وعي الطلاب المبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، حيث إن النصر لم يكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، حيث إن نصر أكتوبر المجيدة أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس.

وأوضح قنديل، أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بالذكرى الـ50 على انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الحرب الذي قاتل المصريون ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

وأكد أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا، وتنمية ولائهم.

ودعا رئيس جامعة حلوان، إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها.

وتقام الاحتفالية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية، تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد جاد الإدارة العامة لرعاية الشباب.