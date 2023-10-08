إسرائيل تخلي المستوطنات القريبة من الحدود مع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه يخلي المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة، في ظل الحرب الدائرة مع حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشادر هيخت، اليوم الأحد، إنه تم نقل الآلاف إلى أماكن أخرى في إسرائيل.

وقد أعلن الجيش، المنطقة حول القطاع الساحلي منطقة محظورة. وقال هيخت إن الجيش مازال يبحث عن مهاجمين محتملين في ثمان نقاط بجنوب إسرئيل.

ويشار إلى اختراق الحاجز إلى قطاع غزة من 29 نقطة، يتم تفتيشها جميعها الآن. وأوضح هيخت أنه يتم مهاجمة المهاجمين المحتملين الجدد جوا في هذه النقاط.

ويتردد أن نحو 300 إسرائيلي قتلوا في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس أمس السبت.

وقد تم احتجاز الكثير من الإسرائيليين في غزة، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ولم يتمكن الجيش الاسرائيلي من الإعلان عن عدد معين للرهائن.

قال المتحدث "سوف نرد بقوة على حماس بعد هذا الهجوم غير الإنساني".

وأشار هيخت إلى أنه سوف يتم إصدار تعليمات لسكان غزة قبل تنفيذ هجمات على أهداف حماس" لتجنب حدوث ضرر جماعي". وقال " لكن لن يكون هناك إخلاء للأراضي الفلسطينية"، مضيفا" سوف نخبرهم أن يتوجهوا شمالا أو جنوبا أو شرقا".

وفيما يتعلق بشن هجوم بري محتمل، قال المتحدث إن جميع الخيارات مطروحة.