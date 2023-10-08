ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 370 في هجمات إسرائيل على قطاع غزة

ارتفع إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 370 اليوم الأحد، في هجمات إسرائيل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، ب"استشهاد 370 مواطناً وإصابة 2200 مواطن آخر بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة".



يأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في بلاغ عسكري لها أنها استخدمت 35 طائرة مسيرة تفجيرية في هجماتها على إسرائيل "في جميع محاور القتال".



وعرضت الكتائب مقطع فيديو لطائرة مسيرة تفجيرية قالت إنها دخلت الخدمة خلال جولة القتال الحالية مع إسرائيل وشاركت في "التمهيد الناري لعبور مجاهدي القسام" إلى الأراضي الإسرائيلية.



وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوقة ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح أمس بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.



في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.



وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس، فضلا عن تدمير برج سكني، فيما أعلن الجيش أنه هاجم أكثر من 500 هدف لحركة حماس في قطاع غزة.