سيارة تصدم عددا من المارة في طوكيو

صدمت سيارة العديد من المارة بالقرب من تقاطع شيبويا الشهير في العاصمة اليابانية طوكيو ليل السبت، ما تسبب في إصابة سبعة أشخاص على الأقل بإصابات طفيفة، وفقا لما قالته الشرطة اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن شرطة طوكيو ألقت القبض على السائق، وهو في العشرينات من عمره، في موقع الحادث بتهمة رعونة القيادة مما أدى إلى وقوع إصابات.

وقال الرجل إنه "فقد السيطرة على عجلة القيادة"، بحسب الشرطة.

وقام أحد شهود العيان بإبلاغ الشرطة، وذكرت إدارة شرطة مدينة طوكيو أن "سيارة صدمت عدة أشخاص عند تقاطع شيبويا وأصابتهم".

وقال رجل في العشرينات من عمره شهد الحادث إن السيارة كانت تسير بسرعة وخرجت عن نطاق السيطرة في منطقة التقاطع، مضيفا أنه سمع صوت ارتطام خفيف عندما اصطدمت السيارة بشيء ما.