عدة اعتقالات عقب أعمال الشغب في برلين

ألقت السلطات الألمانية القبض مؤقتا على أربعة أشخاص بعد أعمال شغب وقعت في حي نويكولن برلين ليلة أمس الاثنين.

ووفقا لشرطة برلين، تم التحقق من هوية ما مجموعه 84 شخصا على خلفية أعمال الشغب.

وقالت الشرطة إن نحو 50 شخصا أقاموا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين حواجز وأشعلوا النار في إطارات في نويكولن.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه علاوة على ذلك تعرضت قوات الأمن في منطقة فيسركيتس للرشق بألعاب نارية وحجارة، مضيفا أنه تم أيضا سماع هتافات.

ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد ما إذا كانت أعمال الشغب مرتبطة بالمظاهرة المؤيدة للفلسطينيين التي تم تنظيمها في وقت سابق. وبحسب بيانات الشرطة، تمت السيطرة على الوضع بسرعة.

وفي المظاهرة التي جرت في حي كرويتسبرج ببرلين في ساعة مبكرة من مساء الاثنين، ألقى مشاركون زجاجات على أفراد الشرطة وهتفوا بشعارات مناهضة لإسرائيل. وقالت الشرطة على منصة "إكس" إنه تم أيضا اعتقال العديد من الأشخاص خلال تلك المظاهرة.

ووفقا للشرطة، شارك حوالي 400 شخص في المظاهرة التي تم تنظيمها على خلفية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل. وكانت الناشطة السويدية جريتا تونبرج ضمن المشاركين في المظاهرة.