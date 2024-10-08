8 شهداء في قصف إسرائيلي على محطة تعبئة مياه في رفح جنوبي غزة

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين عند محطة لتعبئة المياه شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي، بأن ثمانية شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

يأتي هذا فيما ذكر شهود عيان، أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر لليوم 368.

وقالت صحة في غزة، في تحديثها اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 41 ألفًا و965 شهيدًا، وإلى 97 ألفًا و590 مصابًا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.