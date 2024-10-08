مخاوف أمريكية من رد إسرائيل على إيران خلال زيارة جالانت لواشنطن

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، إن هناك خشية من أن تنفذ إسرائيل ردها على إيران خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسئولين إسرائيليين، قولهم: "قادرون على إلحاق الضرر بإيران ولكن احتمال ردها يستوجب التنسيق مع واشنطن".

وأضاف المسئولون أن جالانت وقادة المؤسسة الأمنية "يدفعون لضرب إيران عسكريا وقدموا بالفعل الخطط للقيادة السياسية".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن بنيامين نتنياهو استدعى وزراء حكومته لإجراء مشاورات أمنية مساء اليوم.

وعلى مدار الأيام الماضية، واصلت حكومة نتنياهو توعد إيران برد قاس ومؤلم وعنيف على الهجوم الصاروخي الذي شنته قبل أسبوع على قواعد ومنشآت عسكرية في إسرائيل.

ورافق التهديد الإسرائيلي بالرد والإيلام، تأكيد أمريكي على الوجود العسكري القوي في المنطقة، لتمكين إسرائيل من القصاص من إيران. وكذلك، أعلنت فرنسا وبريطانيا وقوى غربية أخرى دعمها لحق إسرائيل في توجيه ضربة لإيران، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل سترد على هجوم إيران، لكنها لن تفعل ذلك بطريقة تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة معها.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني لكنها تريد أن يكون مدروسا.