نشرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء لقطات فيديو تظهر جنود الاحتلال يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وأفاد محرر سكاي نيوز عربية للشؤون الإسرائيلية، نضال كنانة، مساء اليوم، بتواجد الجنود الإسرائيليين في منطقة تعرف بـ"المتنزه الإيراني" جنوبي بلدة مارون الراس اللبنانية، مقابل مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية.

وأضاف أن هذا المتنزه يقع على تلة جنوبي القرية، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، ويشكل امتدادا لها، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت أيضا مجسما لقبة الصخرة كان موجودا داخل المتنزه.

ونوه أن المتنزه يقع خارج حدود القرية المسكونة، مشددا أن "رفع العلم الإسرائيلي بكل تأكيد خارج القرية.. ولا يثبت ذلك سيطرته على قرية مارون الراس.. السيطرة الفعلية ستسهلك الكثير من طاقات الجيش الإسرائيلي وبحاجة إلى الكثير من الوقت".

وأشار إلى ادعاء جيش الاحتلال أن حزب الله أنشأ معسكرا تحت الأرض في هذه المنطقة، مجهزا بأسلحة لاستهداف مستوطنات الشمال، موضحا أن السيطرة على المتنزه قد تمنع إطلاق النار المباشر؛ لكنها لن تمنع إطلاق الصواريخ قصيرة المدى.