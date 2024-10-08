نعيم قاسم: إمكاناتنا بخير ومستوطنات إسرائيل تحت مرمى صواريخنا

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أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن إمكانات الحزب بخير وأن مستوطنات شمال إسرائيل تحت مرمى صواريخه.

وقال قاسم في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، إن لبنان كان مستهدفا من البداية ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يسعى لإقامة شرق أوسط جديد.

وأضاف "نتنياهو يقول إنه سيعيد مستوطني الشمال ونقول له إننا سنهجر أضعافهم"، مشيرا إلى أن جبهة المساندة بلبنان استنزفت إسرائيل 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال.

وأشار إلى أن هدف الاحتلال الإسرائيلي قبل "طوفان الأقصى" إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما تفعله إسرائيل ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وارتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 2083 شهيدا و9869 جريحا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.