إسبانيا تضبط شبكة كبيرة لتهريب الكوكايين وتصادر 10 أطنان من المخدر

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنها فككت إحدى أبرز شبكات تهريب الكوكايين في العالم، وصادرت 10 أطنان من المخدر واعتقلت خمسة مشتبه بهم في عملية مشتركة.

وأفادت الشرطة باعتقال ثلاثة أشخاص في إسبانيا واثنين في كولومبيا خلال سبع مداهمات، دون الإفصاح عن المواقع أو مكان العثور على المخدرات. وأُجريت التحقيقات بمساعدة السلطات الكولومبية.

وقالت الشرطة إن الشبكة كانت تهرب نحو 120 طنا من الكوكايين سنويا من كولومبيا إلى أوروبا عبر موانئ في هولندا وبلجيكا وإسبانيا.

وأفادت أنباء بأن المهربين كان لديهم صلات بعصابة كلان ديل جولفو الكولومبية، إحدى أكبر العصابات الإجرامية المشاركة في تجارة الكوكايين العالمية.

ووصفت الشرطة المشتبه بهم بأنهم كانوا يعملون من خلال شركات وهمية ووكلاء وطرق تهريب معقدة أخرى. وكان قادة الشبكة ينسقون العمليات من كولومبيا وإسبانيا ودبي.

وتولى فرع متخصص في الشبكة مهام غسل الأموال من خلال شركات خارجية. وتم تسجيل معاملات بالعملات المشفرة بلغت قيمتها نحو 700 مليون دولار.