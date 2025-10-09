أعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثية نظيفة وتأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وتكامل منظومتها الفنية والإدارية.

وقال وزير الرياضة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد":" كل الشكر لمنتخب مصر والجهاز الفني واتحاد الكرة، فالفرحة مستحقة، والإنجازات الجميلة يجب أن نحتفل بها. الأهم الآن هو الاستعداد الجيد للمشاركة في كأس العالم وأمم إفريقيا المقبلة في ديسمبر، وأبارك للشعب المصري كله هذا الإنجاز".

وأضاف صبحي: "تأهل منتخب مصر للمرة الرابعة في تاريخه إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرة الكرة المصرية، بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة ويعد الداعم الأول لها، فكل توجيهاته تمثل طاقة إيجابية لأبنائنا الرياضيين".

وتابع: "محمد صلاح منتج مصري نفتخر به، ونموذج يُحتذى في النجاح والاجتهاد، لم يسبقه أحد في تحقيق ما وصل إليه، ولدينا أجيال واعدة في مختلف الألعاب قادرة على حمل راية مصر في المستقبل".

وأكد الوزير أن الوزارة تضع القيم والانتماء في صميم رسالتها، موضحًا:" نحرص على غرس الأخلاق وحب الوطن في نفوس شبابنا، ومنتخبنا الوطني مثال في الالتزام والانتماء، وكل من يحاول الإساءة لمصر لا يملك الحق في ذلك".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "مصر تمتلك أبطالًا في كل المجالات الرياضية، من رفع الأثقال إلى الإسكواش، ولدينا خطة وطنية متكاملة لإعداد الأبطال، ونعمل بتعاون كامل مع الأسر المصرية لدعم أبنائنا وتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات العالمية".