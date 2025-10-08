رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يتفقد مستشفى المنيرة العام لمتابعة انتظام سير العمل

أجرى الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، جولة ميدانية لمستشفى المنيرة العام، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الخدمات الطبية الآمنة وذات جودة عالية للمواطنين.

وتفقد مدكور، خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، وحدات الرعاية المركزة، رعاية المبتسرين، وحدات المناظير، أقسام المعامل والأشعة ووحدة الرعاية الكبدية ووحدة السكتة الدماغية الجاري إنشاؤهما، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الرعاية التخصصية للمواطنين.

وعقد رئيس قطاع الصحة بالقاهرة اجتماعًا موسعًا مع إدارة المستشفى والفريق الطبي، تناول خلاله تحليل مؤشرات الأداء عن شهر سبتمبر الماضي، واستعراض الملاحظات الميدانية المرصودة، ووضع خطط عملية لتحسين الأداء وتلافي أوجه القصور، بما يرسّخ جودة الخدمة الصحية ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الطبية.