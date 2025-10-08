إكس أيه آي ترفع تمويلها إلى 20 مليار دولار بمشاركة رئيسية من إنفيديا

قالت مصادر مطلعة إن شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إكس أيه.آي المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك رفعت بشدة الحصيلة المستهدفة لجولة جمع التمويلات الحالية بشدة لتصل إلى 20 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة ستجمع التمويلات من خلال بيع حصص ملكية أو الحصول على قروض، مع إنشاء شركة خاصة بغرض الاستحواذ ستقوم بشراء الرقائق الإلكترونية من شركة إنفيديا وتعيد تأجيرها إلى إكس أيه.آي. وستستخدم رقائق إنفيديا في مشروع كلوزوس2 وهي أكبر مركز بيانات تابع لشركة إكس أيه.آي ويوجد في مدينة ممفبيس الأمريكية.

وبحسب المصادر ستسهم إنفيديا بنحو ملياري دولار في جولة تمويل إكس أيه.آي الأخيرة مقابل الحصول على حصة ملكية فيها.