إيداع المتهم بقتل والدة خطيبته في الشرقية بمستشفى العباسية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 3522 جنايات مركز كفر صقر لسنة 2025، بإيداع شاب في مستشفى العباسية للصحة النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته.

وحددت المحكمة جلسة 5 ديسمبر المقبل لاستئناف المحاكمة، وتأجيل محاكمة 5 متهمين آخرين في نفس القضية لذات الجلسة؛ لاتهامهم جميعا بقتل ربة منزل والشروع في قتل زوجها وابنتهما بسبب فسخ الأم المجني عليها خطوبة ابنتها من المتهم الأول.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم من الأول للخامس بقتل المجني عليها عبير، والشروع في قتل زوجها محمد، وابنتها هاجر، وذلك بسبب فسخ الأم خطوبة ابنتها من المتهم الأول.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليها وشرعوا في قتل زوجها وابنتها حال إحراز جميع المتهمين سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وطلقات لذات العيار، وذلك إثر خلافات سابقة سببها فسخ الأم المجني عليها خطوبة ابنتها من المتهم الأول على النحو المبين بالتحقيق.