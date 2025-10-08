وفد من قطاع الطب العلاجي يتفقد مستشفى العريش العام

رافق الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، وفدًا من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة برئاسة الدكتور أشرف الإتربي، مدير عام الإدارة العامة للتعبئة الصحية بالوزارة، وذلك خلال جولتهم التفقدية بمستشفى العريش العام، بحضور الدكتور تامر الشوربجي، مدير المستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن الجولة بدأت بمتابعة العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية داخل المستشفى، للتأكد من تكامل الخدمات الطبية المقدمة بها.

واطمأن الوفد على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل بكافة أقسام المستشفى، كما تفقد الوفد سكن الأطباء، وتابع أعمال التطوير بمبنى الكُلى الصناعي الجديد، وشملت الجولة مراجعة أدوية الطوارئ والتحويلات للأقسام الداخلية.

وفي نهاية الزيارة، أشاد الوفد الوزاري بالجهود المبذولة، مؤكدين تقديم وزارة الصحة كافة أوجه الدعم لمستشفيات المحافظة، وموجهين بالحرص الدائم على تقديم الخدمات بشكل لائق وجيد، والعمل على راحة المرضى وتسخير جهود الفريق الطبي والفريق المعاون لخدمتهم.