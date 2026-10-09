حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس لنكولن تعود إلى سان دييجو من الشرق الأوسط

عادت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" إلى مقرها في سان دييجو باي، اليوم الخميس، بعد دعمها الحرب على إيران خلال أطول فترة انتشار متواصلة لها على الإطلاق، والتي استمرت 265 يوما دون انقطاع في البحر، وسط تقارير عن تدهور الأوضاع بين أفراد طاقمها.

ووقف عشرات البحارة على متن حاملة الطائرات بينما كانت تبحر بمحاذاة معالم وسط مدينة سان دييجو، وتقترب من الرصيف وسط ترحيب حار من عائلات أفراد طاقمها الذين استقبلوهم بالورود والبالونات وقرع الأجراس الصغيرة.

وتوجه وزير الدفاع بيت هيجسيث بالطائرة إلى حاملة الطائرات، أمس الأربعاء، لتسليم طاقمها وسام الوحدة الرئاسي، وهو أعلى وسام يمكن أن تحصل عليه وحدة عسكرية، ويُمنح عادة تقديرا لإنجاز بارز في القتال.

ورفض هيجسيث ما قال إنها محاولات لتحويل حاملة الطائرات "لنكولن إلى ما يشبه رمزا للخلل أو لانخفاض المعنويات أو لفشل المهمة."

وحظيت حاملة الطائرات باهتمام على مستوى البلاد عقب تقارير عن معاناة أفراد طاقمها من التوتر ومشكلات في الصحة النفسية، فضلا عن نقص الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية وأدوات النظافة الشخصية، خلال مهمتها في الحرب على إيران.

وقالت البحرية الأمريكية إن 64 أبا سيكونون من بين أوائل المغادرين بمجرد رسو الحاملة في القاعدة البحرية في كورونادو، للقاء أطفالهم الرضع للمرة الأولى.