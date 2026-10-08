خام برنت يتجاوز 103 دولارات للبرميل وسط مخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

تجاوزت أسعار خام برنت، صباح الخميس، 103 دولارات للبرميل، مرتفعًا بنسبة 3.77%، وسط مخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشره موقع «CNBC عربية»، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات إلى 103.20 دولار للبرميل بدفعة من هجمات على حركة الشحن في المنطقة، وإعصار في أمريكا أدى إلى وقف إنتاج النفط.

وتزايدت التهديدات التي تستهدف شحنات النفط في الخليج ومضيق هرمز، اللذين كانت تمر عبرهما شحنات تعادل حوالي 20 بالمئة من إجمالي النفط والوقود العالمي قبل الحرب، خلال شهر أكتوبر مع دخول الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران ⁠شهره الثامن.

وبلغت الهجمات على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي، أعلى مستوى أسبوعي لها منذ بدء حرب إيران مع زيادة المنتجين في الخليج صادراتهم.

وتأتي زيادة الهجمات في الوقت الذي يتدفق فيه المزيد من النفط الخام من الخليج، وإن كان هذا يحدث بتكاليف أعلى ومخاطر أكبر على الشحنات وأطقم السفن.

وفي أحدث هجوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الأربعاء، إن ناقلة إلى الشمال من قطر تعرضت للاستهداف بعدة مقذوفات، مما أسفر عن وقوع إصابات.