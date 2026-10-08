الذهب العالمي يتعافى قليلا من أدنى مستوى في شهرين

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة السابقة، في الوقت ​الذي تنتظر فيه الأسواق مزيدا من الوضوح بشأن المسار الذي سيتبناه ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4127.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار أمس الأربعاء أدنى ​مستوى لها منذ الخامس من أغسطس آب، بعدما أثر ارتفاع ​الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على السوق.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4150.60 دولار.

وأظهر محضر اجتماع ​مجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة كانوا منقسمين الشهر الماضي حول دوافع رفع ​أسعار الفائدة، إذ رأى البعض أن رفع الفائدة ضروري لدرء تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الصدمات، في حين رأت مجموعة تميل للتشديد بشكل أكبر أنه ضروري للحماية ​من التضخم الناشئ المدفوع بالطلب.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين ​يتوقعون بنسبة 18 بالمئة فقط رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنهم ‌يواصلون ⁠التوقع بنسبة 80 بالمئة أن يتم رفعها في ديسمبر كانون الأول. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.



وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لتهديد جراء استمرار ​ارتفاع أسعار الطاقة، ​وبلوغ الدين العام ⁠مستويات قياسية، فضلا عن المخاطر الناجمة عن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وحثت الحكومات على تنفيذ تدابير وقائية في ​مجال السياسات المالية والنقدية.

على الصعيد الجيوسياسي، قالت الهيئة العامة ​للطيران المدني ⁠السعودية أمس الأربعاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في هجمات استهدفت مطارين بالمملكة، في ظل تصاعد حدة القتال في اليمن بين جماعة الحوثي المتحالفة مع ⁠إيران ​والقوات الحكومية المدعومة من السعودية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 60.39 دولار، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى ​1653.88 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1141.00 دولار.