وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإسباني سبل تعزيز التعاون وتذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة، اجتماعاً ثنائياً موسعاً مع نظيره الإسباني "لويس بلاناس"، وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض "فروت أتراكشن" بالعاصمة الإسبانية مدريد، لبحث سبل تعزيز الشراكة الزراعية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.

وخلال اللقاء، أعرب "فاروق" عن خالص تقديره لنظيره الإسباني على الدعوة الكريمة للمشاركة في افتتاح هذا الحدث العالمي المتميز، مؤكداً أن معرض "فروت أتراكشن" يمثل منصة دولية هامة للتبادل التجاري وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الزراعية.

وقال الوزير، إن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطوراً ملحوظاً، معربا عن حرصه على التوسع في مجالات التعاون والتكامل الزراعي، والاستفادة من الخبرات الإسبانية المتقدمة بما يدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي.

واستعرض اللقاء، ملف التأمين على المزارعين وتطوير التعاونيات الزراعية، حيث ناقش الجانبان كيفية الاستفادة من التجربة الإسبانية المتقدمة في إدارة وهيكلة الجمعيات التعاونية ونقل تلك الخبرات للجانب المصري، بما يسهم في دعم صغار المزارعين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وبحث الوزيران الملفات المرتبطة بالحجر الزراعي والعقبات التي تواجه حركة الشحنات الزراعية بين البلدين، مؤكدين الحرص على تذليل كافة التحديات لضمان انسيابية الصادرات والواردات، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.

وتناول اللقاء التطورات الحديثة في نظم ترشيد مياه الري وتطوير الصوب الزراعية، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية المصرية، وفي مقدمتها مشروع "الدلتا الجديدة"، مع توجيه الدعوة للمستثمرين والشركات الإسبانية للاستثمار في مصر.

وتطرق اللقاء أيضا إلى ملفات الاستزراع السمكي، التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم والألبان، وسلاسل القيمة للزيتون والزراعة الذكية مناخياً، حيث أتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وترجمته إلى خطوات تنفيذية ملموسة.