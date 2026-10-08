صحة غزة: 8 سنوات لإجلاء المرضى تعني حكما بالإعدام على الآلاف

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة:

- إجلاء المرضى والجرحى المحتاجين للعلاج خارج القطاع بالوتيرة الحالية التي تنتهجها إسرائيل قد يستغرق نحو 8 سنوات

- هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات صماء، بل هي صرخة استغاثة صارخة لأكثر من 21 ألف إنسان يُحرمون يوميا من حقهم الأساسي في العلاج والحياة

- الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المرضى والجرحى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إن إجلاء المرضى والجرحى المحتاجين للعلاج خارج القطاع بالوتيرة الحالية التي تنتهجها إسرائيل قد يستغرق نحو 8 سنوات، ما يمثل حكما بالإعدام المباشر والبطيء على آلاف المرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "4 سنوات كاملة هي المدة المطلوبة لمجرد إجلاء قائمة المرضى والجرحى الحالية المكونة من 21 ألف مريض بآلية السفر المتبعة اليوم، ودون حساب أي حالات مرضية جديدة".

وأضافت: "مع استمرار اعتماد التحويلات الطبية الجديدة شهريا تتطلب عملية السفر 4 سنوات إضافية للتعامل مع الحالات المتراكمة حديثا".

وأشارت الوزارة إلى أن "الإجمالي التقريبي المروع لسفر المرضى يمتد إلى 8 سنوات كاملة؛ وهو ما يمثل حكما بالإعدام المباشر والبطيء على آلاف المرضى الذين لا تحتمل أجسادهم الانتظار لأيام أو أسابيع، فكيف بثماني سنوات!"

وشددت على أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات صماء، بل هي صرخة استغاثة صارخة لأكثر من 21 ألف إنسان يُحرمون يوميا من حقهم الأساسي في العلاج والحياة.

وحملت الوزارة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المرضى والجرحى".

ووجهت "نداء عاجلا وطارئا إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية، والإنسانية، والحقوقية كافة، للتدخل الفوري والضغط الجاد لفتح المعابر بصورة كاملة ومستدامة، وتسهيل خروج المرضى والجرحى دون قيد أو شرط".

والأربعاء، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش في مقابلة مع الأناضول، إن أكثر من 20 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة إلى السفر لتلقي العلاج غير المتوفر في غزة.

وأوضح أن الترتيبات التي كانت تقضي بالسماح بخروج نحو 300 مريض يوميا لم تُنفذ من طرف إسرائيل، بينما لا يُسمح حاليا بخروج سوى نحو 25 مريضا يوميا.

وفي 2 فبراير الماضي، أعادت إسرائيل فتح معبر رفح الذي تحتله منذ مايو 2024، بقيود مشددة لمغادرة مرضى وجرحى ومرافقيهم وعودة فلسطينيين، ثم سمحت لاحقا بخروج مرضى وجرحى عبر معبر كرم أبو سالم أيضا.

وأفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي شمل احتجازا وتحقيقا قاسيا لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن آلاف المرضى ما زالوا بحاجة إلى الإجلاء الطبي.

وكانت بيانات أممية صدرت في أبريل الماضي قد أشارت إلى وجود أكثر من 18500 مريض بحاجة إلى الإجلاء الطبي، بينهم نحو 4 آلاف طفل.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ العام 2007، وبات نحو 2.15 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى في أوضاع كارثية، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، بينهم أكثر من 800 ألف يقيمون في خيام غير صالحة للحياة الآدمية.

ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، ما خلف أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية.