قالت الفنانة ماجدة منير إنها كانت ترغب في الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد حصولها على الثانوية العامة، إلا أن والدتها رفضت الأمر مطالبة إياها بالالتحاق بإحدى الكليات، ويمكنها أن تفعل ما تريده بعد ذلك.

وأضافت "منير" عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، مساء الأربعاء، أنها التحقت بكلية الزراعة لقربها من المنزل، وكانت متفوقة في الدراسة، لكنها بعد التخرج لم تجد عملًا، قبل أن يتم تعيينها في مديرية الزراعة.

وتابعت أن دراسة الزراعة لم تكن لها علاقة مباشرة بالتمثيل، إلا أن الكلية كان بها فرقة مسرحية، لكنها لم تشترك فيها بسبب رفض الأسرة خلال فترة الدراسة، بينما شاركت في اللجنة الفنية باتحاد الطلبة بكلية الزراعة، ونجحت في الانتخابات.

وتحدثت عن تجاربها المسرحية مع الفنانين علي الحجار ومحمد منير ومحمد الحلو، قائلة: “التلاتة أجمل من بعض، أجمل الأصوات وأجمل الأخلاق”، مشيرة إلى أنها كانت تحب الجلوس والاستماع إلى أغانيهم خلال تقديم العروض.

واستكملت أن محمد منير كان ينسى بعض الجمل خلال التمثيل وكانت الفنانة فايزة كمال تذكره ببداية الجملة حتى يتذكرها، قائلة إنه يتمتع بالذكاء وله جماهيرية كبيرة.

واستعادت موقفًا من أحد عروض محمد منير، قائلة إنها ذهبت ذات مرة إلى العرض ولم تتمكن من الدخول بسبب الزحام الشديد، ووجود أعداد كبيرة من الشباب، وطلب الجمهور الدخول لمشاهدة "منير"، حتى إن بعضهم جلس في الممرات.

